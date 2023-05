Maltempo, Viminale: in Emilia Romagna 600 interventi con 300 uomini

Sottosegretario Prisco conferma bilancio di due persone decedute

Milano, 3 mag. (askanews) – “Il bilancio delle ultime 24 ore in Emilia Romagna è purtroppo di due persone decedute a causa delle conseguenze delle forti piogge cadute in queste ore. Gli interventi dei Vigili del Fuoco sono ormai oltre 600. Sul campo sono impegnati 300 uomini, con rinforzi arrivati da Veneto, Lombardia, Abruzzo e Toscana, che hanno evacuato decine di persone bloccate dall’acqua e che stanno provvedendo tuttora a mettere in sicurezza persone e cose”. Così in una nota il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, in merito all’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna in queste ore.

“Sono in costante contatto con il Dipartimento e i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco della Regione Emilia Romagna, per seguire le evoluzioni dell’emergenza – tuttora in corso – e ringrazio i vigili del fuoco e tutti gli altri soccorritori per la prontezza con cui stanno rispondendo alle necessità delle popolazioni coinvolte nelle tre province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena. Per domattina è convocato il Con presso il Viminale per gli aggiornamenti sull’emergenza. Desidero esprimere la mia vicinanza all’Emilia Romagna e, in particolare, ai familiari delle vittime e ringrazio i vigili del fuoco e tutti gli altri soccorritori per la prontezza con cui stanno rispondendo da ore sul campo a questa emergenza” ha aggiunto.

