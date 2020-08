Maltempo, Zaia “Verona in ginocchio, Governo dichiari stato emergenza”

VERONA (ITALPRESS) – Sono decine di milioni di euro i danni provocati dall’uragano abbattutosi ieri su Verona, Padova e buona parte del Veneto. A confermarlo è stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel corso di una conferenza stampa dal municipio di Verona, subito dopo aver fatto un sopralluogo nei luoghi del disastro. “Qui non ce la caviamo con poco. Verona è messa in ginocchio, così come molte altre zone del Veneto – ha commentato il governatore – Domani mattina in giunta e stanzieremo i finanziamenti per le opere più urgenti. Vogliamo dare un segnale iniziale, poi serviranno altre risorse.

