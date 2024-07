maltempo,-zorzi-favero-(pd):-crisi-climatica-sempre-più-evidente

Necessaria presa di coscienza e azione

Roma, 12 lug. (askanews) – “Ancora una volta la Marca Trevigiana colpita dal maltempo. Con precipitazioni fuori dalla norma, trombe d’aria, danni specie a Vittorio Veneto, Villorba, la zona del Montello. Necessario mettere in atto una grande opera di cura ambientale del nostro territorio e cioè un vero piano di ‘resilienza e mitigazione’ nella nostra regione, come prevede anche la Strategia nazionale al cambiamento climatico”. Lo dichiarano Giovanni Zorzi e Matteo Favero, segretario del Pd provinciale di Treviso e il responsabile Ambiente regionale.

“Consumare territorio, impermeabilizzandolo con nuovo asfalto e cemento – sottolineano – produce solo effetti catastrofici. Non si vuole l’immobilismo ma un insieme di interventi strutturali e non strutturali che vanno dalle opere di ingegneria per il consolidamento dei pendii instabili e degli argini con la difesa dalle alluvioni, alle reti di monitoraggio strumentale e di allerta, così come progetti di rigenerazione urbana a impatto zero su nuovo terreno. Queste opere innovative aiutano a mettere in sicurezza i nostri paesi, creano lavoro – per la maggior parte a piccole e medie imprese locali – riducono il pericolo e i costi per la comunità, tutelando quanto è rimasto del paesaggio tradizionale veneto. Da ultimo – concludono Zorzi e Favero – il nostro plauso va agli amministratori locali e ai Vigili del Fuoco per gli interventi in emergenza”.