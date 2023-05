“Un commissario? Faremo tutto quello che serve”

Roma, 20 mag. (askanews) – “Sto tornando in Italia per occuparmi di questo, per un provvedimento efficace ho bisogno di esserci fisicamente e di parlare con tutte le persone… Nel prossimo Cdm da un lato dovremo stanziare le risorse necessarie all’emergenza, per quelle per la ricostruzione abbiamo bisogno di pregare che il disastro si fermi per quantificare. Le risorse le troviamo, qui ho trovato diverse disponibilità e anche da altri leader che non sono qui, dal presidente Biden agli Emirati arabi. Questo non grazie a me, ma al ruolo dell’Italia, ho fatto vedere le immagini…”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando in conferenza stampa a Hiroshima sul disastro causato dal maltempo in Emilia Romagna.

“Nelle pieghe dei nostri bilanci saremo in grado di occuparcene, dovremo immaginare allentamenti burocratici e inziative per alleviare le famiglie sul pagamento dei tributi… Occorrerà fare una stima complessiva delle risorse necessarie. Commissario? Tutto quello che c’è da fare per dare risposte immediate lo faremo” ha concluso Meloni.

L’articolo Maltempo,Meloni: troveremo risorse per emergenza e ricostruzione proviene da Notiziedi.it.

