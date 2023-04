“Malvasia, un diario mediterraneo” parole e foto su vigne e vignaioli

Libro di Tegoni su 8 territori di Italia, Grecia, Slovenia e Croazia

Milano, 17 apr. (askanews) – “Questo libro vi condurrà in luoghi fondamentali per la nascita e la diffusione dei vini Malvasia e vi racconterà, pagina dopo pagina, storie, memorie, leggende e tradizioni sconosciute ai più. A partire dal nome stesso del vino, che ha origine da una piccola penisola del Peloponneso, o meglio un monolite roccioso ancora semisconosciuto di una bellezza mozzafiato poggiato sul Mar Myrto, di nome Monemvasia, in greco “luogo con un solo ingresso”, da cui questo vino dal Medioevo partì per essere commercializzato e fatto conoscere al mondo dalla Serenissima Repubblica di Venezia”. Con queste parole, il gastronomo, docente e sommelier Paolo Tegoni illustra il suo libro “Malvasia, un diario mediterraneo” edito da “Terrae, opificio culturale enogastronomico”.

Fotografie e parole che raccontano diciassette realtà produttive e oltre trenta vignaioli attivi da pochi anni o da intere generazioni con ventuno etichette per altrettante diverse interpretazioni di un’uva che ha ovunque lo stesso nome. Otto diversi territori legati da un filo rosso mediterraneo che cuce l’Italia a Grecia, Slovenia e Croazia, in un senso di appartenenza collettiva generato dalla memoria di gusti e gesti.

Il volume, con le fotografie di Francesco Zoppi e le illustrazioni di Lucia Catellani, sarà presentato dagli autori e dallo scrittore Andrea Zanfi il 29 aprile alle 11 alla Locanda La Concia di Reggio Emilia. Dal 28 aprile al 6 giugno nello stesso locale saranno in mostra parte delle immagini realizzate appositamente per il libro dal fotografo genovese, nell’ambito della 18esima edizione di “Fotografia Europea”.

continua a leggere sul sito di riferimento