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Mamdani: “New York non può arrestare Netanyahu, lo faccia il governo federale”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Mamdani: “New York non può arrestare Netanyahu, lo faccia il governo federale”

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(Adnkronos) – Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha riconosciuto in un video pubblicato su X che la sua amministrazione non ha l’autorità legale per arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu qualora si recasse nella città, ma ha esortato il governo federale a dare esecuzione al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del leader israeliano. 

“La mia amministrazione ha esaminato ogni possibile via legale per stabilire se la città di New York possa dare esecuzione al mandato di arresto della Corte penale internazionale qualora Benjamin Netanyahu si recasse qui”, ha dichiarato Mamdani nel video. “È chiaro che non abbiamo l’autorità legale indipendente per dare esecuzione a questo mandato. Il governo federale, tuttavia, ce l’ha, e lo invito a unirsi alla Corte penale internazionale e a dare esecuzione a questo mandato”. 

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