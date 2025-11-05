mamdani-nuovo-sindaco-di-new-york.-trump:-“io-non-ero-sulla-scheda-e-abbiamo-perso”

(Adnkronos) –

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Il 34enne candidato democratico si avvia a vincere le elezioni oggi secondo le proiezioni. Mamdani sarà il primo sindaco musulmano della Grande Mela. Andrew Cuomo, candidato indipendente e principale avversario di Mamdani, si è congratulato con il democratico per il risultato ancor prima dei dati definitivi.

“New York, stasera hai dato un mandato per il cambiamento, un mandato per un nuovo tipo di politica, un mandato per una città che possiamo permetterci e un mandato per un governo che realizza esattamente questo”, ha detto Mamdani ai sostenitori. “Il futuro è nelle nostre mani. Amici miei, abbiamo posto fine ad una dinastia politica”, ha detto facendo riferimento alla sconfitta di Cuomo. “Auguro il meglio a Andrew Cuomo nella sua vita privata, ma questa sia l’ultima volta che pronuncio il suo nome”.

La tornata elettorale regala un successo pieno ai democratici. In Virginia, Abigail Spanberger è stata eletta governatore e sconfigge il repubblicano Glenn Youngkin. In New Jersey, vittoria di Mikie Sherrill contro il repubblicano Jack Ciattarelli.

Il presidente Donald Trump si è espresso con una serie di post sul social Truth. “L’assenza di Trump sulla scheda e lo shutdown sono stati i due motivi per cui i repubblicani hanno perso le elezioni secondo i sondaggisti”, uno dei messaggi del presidente.