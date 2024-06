Mamma a 63 anni: Sebastian è nato in Italia grazie alla fecondazione in vitro (in Ucraina)

ROMA – L’hanno già rinominata la neo ‘mamma più anziana d’Italia’, Flavia Alvaro che compirà 64 anni il 24 ottobre prossimo è la protagonista di una bellissima storia a lieto fine: lunedì 3 giugno è nato il suo Sebastian all’ottavo mese (31 settimane e 4 giorni) con un parto cesareo all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca). Il piccolo pesa 2 chilogrammi e, attualmente, è ricoverato nel reparto prematuri del nosocomio. “Sono troppo felice”, le prime parole della neo mamma.

“Una gravidanza tranquilla vissuta con serenità– racconta il ginecologo Andrea Marsili a La Nazione- Certo, ero preoccupato, all’inizio incredulo, la prendevo anche in giro bonariamente, ma Flavia si è messa in gioco, ha voluto fortissimamente questo figlio ed è volata in Ucraina per ben due volte. Al primo tentativo circa due anni fa Flavia aveva abortito alla 14esima settimana: un trauma. E anch’io all’inizio avevo manifestato parecchie perplessità umane e mediche”. La signora Alvaro, infatti, è volata fino a Kiev (in piena guerra) alla clinica d’eccellenza mondiale ‘Biotex Com’ della capitale ucraina per la fecondazione in vitro (in Europa il limite massimo è 50 anni). Il costo della fecondazione in vitro si aggira intorno ai 15mila euro. L’embrione, come riporta il quotidiano, proviene da due giovani, un bagnino e una maestra di nuoto della stessa piscina.

(Foto da La Nazione)

