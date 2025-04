mammi:-a-vinitaly-emilia-romagna-unita-su-vino,-cibo-e-territorio

Ass. regionale: orgogliosi di trasmettere compattezza su qualità

Verona, 9 apr. (askanews) – “Una presenza importante, perché l’Emilia Romagna è terra di vino, 50mila ettari, 30 vini a Denominazione. Abbiamo già una straordinaria qualità, vogliamo continuare a investire sulla qualità, anche sulla qualità ambientale, oltre che sulla qualità del prodotto. Sono tutti esposti in questo padiglione rinnovato, giovane e anche molto accogliente. Abbiamo voluto chiamarlo ‘Vieni via con me’, perché siamo l’unica regione unita da una strada, da Piacenza fino a Rimini, che è la via Emilia”. Lo ha affermato Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna alla 57esima edizione di Vinitaly, in corso alla Fiera di Verona fino al 9 aprile.”E’ la strada dove le persone si incontrano, socializzano, hanno relazioni anche attraverso il vino e il cibo” ha proseguito Mammi, aggiungendo che “quindi qui noi li vediamo tutti insieme ma li vediamo insieme ai nostri vini. E anche al cibo, perché vogliamo promuovere vino, cibo e territorio sempre di più insieme e lo facciamo nella cucina straordinaria di uno chef stellato, Massimo Bottura, che per la prima volta è al Vinitaly nel gestire un ristorante. Quindi – ha concluso siamo molto orgogliosi di dare questa idea di compattezza e omogeneità dell’Emilia Romagna, di una terra accogliente che però punta molto anche sulla qualità”.