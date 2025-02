Mammuccini (Federbio): biolgico, serve una spinta sui consumi

E sensibilizzazione cittadini sui benefici

Roma, 13 feb. (askanews) – “Anche se le vendite hanno ripreso a crescere, occorre però continuare a spingere sui consumi, sensibilizzando ulteriormente i cittadini sui benefici che il buon cibo biologico apporta per la salute delle persone e dell’ambiente”. Così Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio, in occasione della partecipazine del progetto “Being Organic in Eu”, nato dalla collaborazione tra FederBio e Naturland, al Biofach 2025, il Salone internazionale che riunisce produttori, distributori, esperti e operatori bio, in corso a Norimberga fino al 14 febbraio.

“Inoltre, per incentivare una transizione duratura verso un modello di consumo sostenibile e responsabile – prosegue Mammuccini – è fondamentale supportare gli investimenti in ricerca e innovazione per fare del biologico il modello di riferimento per l’intero sistema agroalimentare e per orientare le strategie future della PAC post 2027”.

I dati sul biologico in Europa presentati a Biofach “sono senza dubbio positivi – aggiunge – La transizione agroecologica continua il suo slancio, sostenuta dal Green Deal e dal Piano d’Azione per l’agricoltura biologica nell’UE, strumenti fondamentali per promuovere un modello agricolo in grado di coniugare sostenibilità e valorizzazione dei territori”.

“L’incremento delle superfici agricole conferma il biologico come il metodo agricolo resiliente, in grado di tutelare le fertilità del suolo, salvaguardare la biodiversità, rispondere alla crisi climatica, garantendo sicurezza alimentare per le generazioni future e il giusto reddito per gli agricoltori”, conclude Mammuccini.