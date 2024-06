manageritalia,-marco-ballarè-è-il-nuovo-presidente

Eletto dall’assemblea al VI Congresso

Milano, 15 giu. (askanews) – È Marco Ballarè il nuovo presidente dei manager e dirigenti privati. Ad eleggerlo l’assemblea generale che si è svolta in occasione del VI Congresso di Manageritalia, la Federazione nazionale dei manager del terziario, che si è svolto venerdì 14 e sabato 15 giugno a Milano. La due giorni, informa una nota, ha visto la partecipazione di oltre 400 delegati tra manager e dirigenti provenienti da tutta Italia.

“Lavoreremo tutti insieme e in tutti i territori per ascoltare e dialogare con dirigenti, quadri, executive professional e pensionati e offrire loro quanto oggi è indispensabile per costruire e gestire al meglio il proprio benessere professionale e personale”, sono le prime parole di Ballarè da neo presidente di Manageritalia. “Tre – ha proseguito – gli obiettivi di questo mandato: rafforzare l’azione sui territori, i servizi e la vicinanza ai manager, innovare il contratto collettivo dei dirigenti e rafforzare la rappresentanza e l’interlocuzione con le istituzioni”.

Ballarè, milanese classe 1949, manager di lungo corso, ha ricoperto posizioni di vertice in aziende del settore finanziario, delle infrastrutture e della Grande distribuzione. In Manageritalia è dal 2009 nel Consiglio Direttivo e dal 2011 nella Giunta Esecutiva della Lombardia. Dal 2012 è presidente Assidir e Consigliere nella Giunta e nel Consiglio di Presidenza Nazionale.

L’assemblea ha eletto inoltre Monica Nolo, Antonella Portalupi e Simone Pizzoglio, vicepresidenti di Manageritalia.