Manca una settimana per finire la fase 1 del vaccino, poi toccherà agli over 80

AGI – E’ in dirittura d’arrivo la fase 1 della campagna vaccinale in Italia, almeno per quanto riguarda la prima dose. Sono circa 2 milioni infatti i soggetti da vaccinare nella prima fase, 1,4 milioni di operatori sanitari e sociosanitari e 570mila ospiti (e personale) delle Rsa. A oggi sono 1,9 milioni gli italiani cui è stata già somministrata la prima dose, ma nel computo ci sono anche 350mila vaccinati non sanitari (dato che ha sollevato le critiche della Fnomceo, la federazione degli ordini dei medici) e poco meno di 15mila over 80.

Rispetto invece ai primi due target fissati dal piano vaccini,

