Mancanza di manodopera? Il problema riguarda anche l’immobiliare

Ne parla Paolo Mastella Ceo di Primacasa

Roma, 9 Sett. (askanews) -Sono circa 331 mila gli addetti che operano nel settore immobiliare, ovvero l’1,3% della forza lavoro complessiva in Italia. Eppure trovare professionisti o persone che lo vogliono diventare sta diventando sempre più difficile. Il grido d’allarme arriva dal Nord-Italia: “Stiamo cercando -spiega Paolo Mastella, Ceo di Primacasa, franchising di agenzie immobiliari- 80 risorse per coprire l’organico della nostra azienda che opera in diverse regioni settentrionali ma non riusciamo, nonostante gli sforzi compiuti, a trovare personale. Una cosa assurda, tenendo conto, che il problema non è l’esperienza perché la formazione la garantiamo noi”.L’offerta di lavoro infatti prevede una formazione adeguata e un salario di ingresso interessante: “Il nostro compito -spiega Eros Zanon, franchising manager di Primacasa- è quello di insegnare il mestiere. Con corsi di formazione, certo, ma anche con l’affiancamento di un personal coaching. Puntare sul capitale umano per noi è essenziale, considerando che, se si sta bene sul posto di lavoro, anche la produttività aumenta. Come aumentano le possibilità di fare carriera. Credo, ma ormai è questa una convinzione sempre più diffusa, che sia la strada più giusta da percorrere per le aziende come per l’organico che di quell’azienda fa parte e ne è il cuore pulsante”.Tutto questo tenendo conto del fatto che il settore, dopo l’impennata post-Covid e il calo successivo, oggi è tornato a livelli interessanti. L’aumento dei tassi di interessi, che ha inciso sulle rate dei mutui da sottoscrivere, ha scosso il settore ma meno di quanto si prevedesse: “La battuta di arresto -sottolineano Mastella e Zanon- si è contenuta attorno al 9-10%. Un risultato al di sotto delle aspettative che ci spinge a investire ulteriormente, soprattutto nel personale. E questo nella speranza di riuscire finalmente a trovare ragazzi in gamba che vogliano rimboccarsi le maniche e imparare un mestiere che, a conti fatti, può dare tante gratificazioni”.