manchester,-alla-veglia-per-vittime-sinagoga-vicepremier-contestato

Lammy fischiato: “Avete premiato il terrorismo, non dovresti parlare”

Manchester (Inghilterra), 3 ott. (askanews) – Alla veglia per le vittime dell’attacco alla sinagoga di Manchester, costato la vita a due persone e in cui altre tre sono state ferite in modo grave, il vicepremier britannico David Lammy è stato contestato. Al momento del suo intervento, un uomo tra la folla ha gridato: “Avete premiato il terrorismo… Avete permesso l’odio contro gli ebrei a Manchester… non vogliamo che parliate qui oggi… vergogna”.L’attacco è avvenuto giovedì mattina alla sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, nel quartiere multiculturale di Crumpsall, durante lo Yom Kippur. L’autore, identificato come Jihad al-Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origine siriana, ha travolto i fedeli con un’auto per poi tentare di entrare armato di coltello. È stato ucciso dalla polizia pochi minuti dopo l’allarme. L’attacco è stato classificato come “atto terroristico” e tre persone sono state arrestate per reati legati al terrorismo.Alla veglia hanno partecipato centinaia di persone insieme ai rappresentanti politici e religiosi della città. Il rabbino Daniel Walker, che durante l’assalto era riuscito a sbarrare l’ingresso della sinagoga proteggendo i fedeli, è stato definito “eroe” dal premier Keir Starmer.