giovedì, 2 Ottobre , 25
manchester,-attacco-con-coltello-davanti-a-una-sinagoga
Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

DALL'ITALIA E DAL MONDOManchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La polizia britannica è intervenuta per un’aggressione con coltello davanti a una sinagoga a Crumpsall, Manchester, dove diverse persone sono state accoltellate. Lo rende noto la stessa polizia della Greater Manchester. La Bbc sottolinea che l’aggressione è avvenuta durante lo Yom Kippur, il giorno più sacro del calendario religioso ebraico. 

“Stiamo valutando la situazione e collaborando con gli altri membri dei servizi di emergenza. La nostra priorità è garantire che le persone ricevano l’assistenza medica di cui hanno bisogno il più rapidamente possibile”, ha reso noto il servizio di ambulanze. 

Andy Burnham, sindaco della Greater Manchester, ha parlato di “evento grave”. Tramite la Bbc, Burnham ha consigliato di ”evitare la zona” dove si è verificata l’aggressione. “Allo stesso tempo, posso dare qualche rassicurazione sul fatto che il pericolo immediato sembra essere passato”, ha aggiunto il primo cittadino affermando che l’incidente è stato gestito “in modo efficace” da coloro che si trovavano sul posto e dalla polizia della Greater Manchester. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.