Manchester City-Napoli 2-0, Haaland e Doku stendono Conte in Champions League

Il Napoli cade in Champions League. Oggi, giovedì 18 settembre, gli azzurri di Antonio Conte sono stati sconfitti dal Manchester City, che si è imposto per 2-0 all’Etihad nella prima giornata della massima competizione europea. Succede tutto nel secondo tempo, con la gara condizionata fin dal primo per l’espulsione al 21′ di Di Lorenzo: prima Haaland apre le marcature al 56′, poi Doku raddoppia al 65′. Con questa vittoria la squadra di Guardiola conquista i primi tre punti della sua Champions, mentre il Napoli rimane a quota 0. 

 

Il Napoli parte compatto non concedendo spazi al City, che prende in mano la partita e fa girare il pallone con il ‘solito’ palleggio, ma senza riuscire a sfondare. I pericoli per Milinkovic-Savic, preferito ancora a Meret in porta, arrivano soprattutto da fuori con Ruben Dias e Reijnders, protagonista di inserimenti che mettono in apprensione la difesa partenopea. L’episodio spartiacque arriva al 21′: Di Lorenzo interviene in scivolata su Haaland lanciato a rete e lo stende. L’arbitro lascia correre, il Var lo richiama e dopo il check estrae il rosso per il terzino azzurro. Con l’uomo in più il City prende campo e macina occasioni, con Haaland che va a centimetri dal vantaggio sul finale di tempo, ma l’accoppiata Politano, migliore in campo dei suoi, e Milinkovic riesce a salvare la propria porta. 

Il copione però non cambia nel secondo tempo. Il City cresce e spinge, fino al vantaggio. Al 56′ Haaland colpisce di testa su un bell’assist di Foden dalla trequarti e infila Milinkovic-Savic in pallonetto. Il gol subito tramortisce il Napoli, che nove minuti più tardi concede il raddoppio agli inglesi: al 65′ Doku riceve palla al limite, entra in area saltando un difensore del Napoli e si porta il pallone sul sinistro, bucando Milinkovic Savic in uscita sotto le gambe. L’uno-due Citizen mette al tappeto gli azzurri, che non riescono a reagire e lasciano il pallino del gioco agli avversari. Il Manchester controlla il ritmo della partita senza rischiare niente e porta a casa il risultato. Termina 2-0 all’Etihad. 

 

