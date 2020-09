Sembra esser ormai finita la telenovela tra Manchester City e Napoli per la questione Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese, a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, potrebbe davvero rimanere all’ombra del Vesuvio. Questo perché i Citizens hanno virato su altri obiettivi: prima il fallimento dell’operazione con il Sevilla per Koundé, che ha avuto la stessa fine di quella per KK. Poi l’idea Gimenez, ma le pretese dell’Ateltico erano troppo alte. Infine si è virato definitivamente su Ruben Dias, centrale del Bemfica molto promettente, che al 90% sarà un giocatore del City presto.

CITY, NIENTE KK: RUBEN DIAS A UN PASSO

Il tutto è stato riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha parlato approfonditamente della situazione. Questo quanto raccolto dall’esperto di mercato Sky: “Il Manchester City è in trattativa con il Benfica per firmare il centrale difensivo Ruben Dias, l’affare includerà Nicolas Otamendi. Il valore totale è intorno ai 55 milioni. La stessa offerta è stata fatta al Siviglia per Koundé, rifiutata però dalla squadra andalusa circa 5 giorni fa. L’altro obiettivo sarebbe Koulibaly ma l’affare è ancora in fase di stallo.

L’offerta del City non è stata ancora accettata, di conseguenza nemmeno la questione che riguarda Otamendi. Però la squadra di Manchester continua a spingere per la chiusura“.

The post Manchester City, niente Koulibaly: Ruben Dias è a un passo. I dettagli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento