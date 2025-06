manchester-city-wydad-casablanca:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) –

Il Manchester City scende in campo nel Mondiale per Club 2025. Il club inglese sfida oggi, mercoledì 18 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca nella prima giornata del gruppo G allo stadio Lincoln Financial Field di Philadelphia. La squadra di Guardiola è volata negli Stati Uniti nella nuova, e ricchissima, edizione del Mondiale per Club per riscattare una stagione deludente, chiusa senza trofei, ma che ha visto i Citizens riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League, chiudendo al terzo posto il proprio campionato. Il girone del Manchester City è completato dalla Juventus e dagli emiratini dell’Al Ain.

La sfida tra Manchester City e Wydad Casablanca è in programma oggi, mercoledì 18 giugno, alle 18 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Cherki, Foden; Haaland. All. Guardiola

Wydad Casablanca (4-2-3-1): El Motie; Moufid, Harkass, Boutoil, Nassik; El Moubarik, Sakhi; Chadli, Zemraoui, Rayhi; Mailula. All. Benhachem

Manchester City-Wydad Casablanca, come tutto il Mondiale per Club 2025, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn. Il match sarà visibile anche attraverso la piattaforma streaming di Dazn.