Manchester Utd, Solskjaer: “Gattuso? Ricordo quando marcava a uomo CR7”

Questa mattina è stato sorteggiato uno degli ottavi di finale di Europa League più interessanti e che più potrebbero emozionare: Manchester United–Milan. Una sfida storica, ai tempi in Champions League, con le giocate di Ricardo Kaka (che vincerà il pallone d’oro in quella stagione) e le rincorse di Gennaro Gattuso ad un giovane CR7. Proprio di questo ha parlato Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, che ha analizzato a caldo il sorteggio di Europa League che vedrà i suoi Red Devils affrontare i rossoneri di mister Pioli.

LE PAROLE DI SOLSKJAER SU GATTUSO

Di seguito le parole di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, sulla sfida di Europa League contro il Milan.

“Sono due squadre ricche di tradizione, non vediamo l’ora di giocare. Daremo il benvenuto a uno dei più importanti club europei. Sono contento che i rossoneri stiano tornando grandi, là ora c’è Dalot e anche Ibra ha giocato qui. Sarà una sfida contro una top squadra. Ricordi? Abbiamo giocato a Cardiff nell’estate del 2019, ho parlato con Maldini prima dell’incontro. Ci siamo incontrati tante volte, quando abbiamo prestato Dalot volevamo che acquisisse esperienza in un grande club. Ho massimo rispetto per il Milan, ricordo ancora anche i big match di molti anni fa: quando segnò Kakà o quando Gattuso marcava a uomo Cristiano Ronaldo“.

