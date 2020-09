Mancini “Con la Bosnia sarà difficile ma dipenderà da noi”

Quella di domani sera contro la Bosnia “non sarà sicuramente come la partita di Zelica, ma forse assomiglierà più a quella di Torino. Sarà la prima gara dopo tanti mesi e troveremo delle difficoltà, però dipenderà anche da noi e da quel che riusciremo a fare”. Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini presenta così la sfida di Nations League di domani contro la Bosnia a Firenze. La squadra avversaria “è più o meno la stessa che abbiamo affrontato lo scorso anno – ha spiegato il ct degli azzurri – Non hanno Pjanic che per loro è un giocatore molto importante,

