Mancini il nuovo ct dell’Arabia Saudita, domani la presentazione

Contratto fino al 2026 da 25 milioni netti all’anno

Roma, 27 ago. (askanews) – Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Mancini guiderà la rappresentativa saudita e la presentazione è prevista per il 28 agosto a Riad alle 17 ore locali, le 16 in Italia. Non sarà nella sede della Saff, Saudi Arabia Football Federation, ma in un hotel della capitale saudita. A presentare Mancini sarà il presidente federale, Yasser Al Misehal.

Il primo obiettivo sarà quello di provare a qualificarsi per USA-Messico-Canada 2026 e dunque confermare i progressi già messi in mostra in Qatar, per essere protagonisti tra sette anni.

Il contratto di Mancini – secondo le indiscrezioni – sarà però inizialmente fino al 2026 a cifre da capogiro con un contratto da 25 milioni l’anno per il prossimo triennio. Debutterà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica, guidando i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud. Poi a novembre partono le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Avanti le prime due, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione dello staff.