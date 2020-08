Mancini “Nazionale riparte da certezze, nessun club mi ha cercato”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Non ho mai avuto nessuno che mi ha cercato anche perchè credo sia abbastanza difficile. Abbiamo iniziato questo lavoro due anni con grandi difficoltà e nonostante tutto credo che siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e speriamo di migliorarlo ancora”. Lo ha detto il c.t. della Nazionale italiana Roberto Mancini nel corso di una conferenza stampa in svolgimento a Coverciano, sede del ritiro azzurro a chi gli ha chiesto se era stato contattato per sedere sulla panchina di qualche club. E sull’ipotesi che si era ipotizzata nei mesi di scorsi di Marcello Lippi come direttore tecnico azzurro,

