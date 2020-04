“Come passo la quarantena? Al mattino mi alleno, di pomeriggio se c’è il sole sto in terrazza. Mi sono rotto sinceramente di questa situazione, non ce la faccio più: penso che debba finire, altrimenti si impazzisce, ora è diventato veramente pesante, insopportabile”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini in una diretta sulla pagina Instagram della Gazzetta. “È stata la Pasqua più bella degli ultimi venti anni e sicuramente anche il primo maggio sarà una splendida giornata – ha aggiunto Mancini con una battuta parlando della quarantena – Mi mancano i miei genitori, da due mesi non li vedo e mi preoccupo vista l’età di papà e mamma.

L'articolo Mancini "Quarantena deve finire o si impazzisce" proviene da Notiziedi.

