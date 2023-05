Mandico (Sportello sociale anticrisi): “Due milioni di cittadini indebitati, governo applichi maggiori tutele”

“In Italia circa due milioni di cittadini sono in difficoltà economiche per un debito o un finanziamento non pagato. Sono padri e madri che nel giro di dodici mesi si ritrovano la loro casa prima venduta dalle banche ai fondi avvoltoio e poi venduta all’asta. Credo ci sia bisogno di maggiore tutela verso i cittadini indebitati e di un ripristino della legalità”. Lo afferma l’avvocato Monica Mandico, fondatrice dello Sportello Sociale Anticrisi.

“La questione dell’indebitamento e della perdita delle case vendute all’asta in Italia è particolarmente grave. Il legislatore ha fornito strumenti come le contestazioni, le impugnazioni, la mediazione o le procedure di sovraindebitamento. Di recente abbiamo assistito una donna che ha firmato una fideiussione per oltre tre milioni di euro per aiutare il marito: abbiamo stralciato il debito e salvato la casa, la donna pagherà meno di un decimo della somma richiesta”.

Secondo Mandico, “il governo può fare molto per le famiglie. Quello che chiediamo sono maggiori controlli di legalità sulla provenienza di queste società che acquistano crediti multimilionari senza esibire nemmeno un contratto. È quindi necessario tutelare il debitore”.

Per denunciare le falle del sistema, Mandico ha scritto il libro “Cessione del credito bancario deteriorato e tutela del debitore” (Maggioli Editore), nel quale vengono messe in luce le criticità e le opacità delle operazioni di cessione dei crediti, le modalità del recupero del credito e la gestione degli stessi. Il volume, in vendita sulle piattaforme online e nelle librerie, è stato presentato a Napoli, presso la libreria Raffaello.

“Si tratta – spiega Mandico – di uno strumento utile per addetti ai lavori e non, perché fornisce suggerimenti sulla base della mia esperienza di tutte le tecniche difensive per risolvere e comporre il debito sia in fase stragiudiziale che giudiziale”.

