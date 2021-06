Maneskin, Damiano bacia il chitarrista Thomas in diretta sulla tv polacca

ROMA – I Maneskin tornano a far parlare di loro. Dopo la vittoria all’Eurovision, con conseguente polemica sulla droga che avrebbe assunto il frontman, ieri sul palco del Polsat SuperHit Festival 2021, in diretta tv in Polonia, è scattato il bacio tra il leader del gruppo Damiano e il chitarrista Thomas, durante l’esibizione di ‘I wanna be your slave’. Nel giorno del Pride mondiale, il cantante ha voluto ribadire la propria vicinanza alla comunità Lgbt con questo gesto, che ha commentato dichiarando: “Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca..o vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato”. Il video dell’esibizione è stato rilanciato sui social dalla band ottenendo un ampio consenso.

Equal rights for the LGBTQIA+ community .

We think that everyone should be allowed to do this without any fear.

We think that everyone should be completely free to be whoever the fuck they want.

Thank you Poland, LOVE IS NEVER WRONG pic.twitter.com/dmbFukYQEK

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 26, 2021