Mangia: “Napoli a due facce con Torino e Cagliari. Osimhen? Ha potenzialità…”

Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss, è intervenuto Devis Mangia, ex tecnico dello Spezia tra le altre, ed ha parlato della situazione in casa Napoli:

“Sarei fiducioso, perché la squadra è ottima e alcuni momenti sono di crescita. Col Torino la squadra era stanca, infortuni e casi Covid ha fatto arrivare gli azzurri con poche energie prima di Natale. A Cagliari invece li ho visti benissimo”.

Mangia ha poi parlato di Osimhen:

“Osimhen è un calciatore con potenzialità enormi avallate dall’investimento molto importante fatto dalla società. Speriamo di poterlo vedere presto dopo l’infortunio e il Covid”.

