‘Mani pulite’ a Gibuti, arrestato anche un ex ministro

ROMA – Operazione mani pulite a Gibuti, un Paese del Corno d’Africa in posizione strategica, presidiato da basi e militari americani, francesi, italiani e perfino cinesi. Nel mirino della Procura generale sono finiti imprenditori, funzionari e soprattutto Abdoulkarim Aden Cher, ministro al Bilancio fino al 2 gennaio scorso.

In comunicati diffusi anche in inglese e francese, per dare risalto internazionale alla notizia dell’arresto, il politico è definito “istigatore di un sistema fraudolento”.

Aden Cher era stato nominato ministro nel 2019, dopo aver ricoperto incarichi di rilievo presso l’Unione Africana. Il sospetto di critici e oppositori politici è che in realtà, in coincidenza con un check-up medico a Parigi del presidente Ismael Omar Guelleh, al potere dal 1999, sia finito nel mirino perché intraprendente, ambizioso e forse perfino aspirante capo dello Stato.

