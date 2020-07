Maniero: “Tanti i meriti di Gattuso, strano l’epilogo con Ancelotti. Petagna è un grande colpo”

Filippo Maniero a Radio Musica Television ha parlato del Napoli sotto vari punti di vista. L’ex calciatore ha parlato di Petagna, Gattuso e della passata esperienza di Ancelotti.

Di seguito alcune delle sue considerazioni: “Petagna è un attaccante che va bene per qualsiasi squadra, oltre essere bravo tecnicamente e forte fisicamente, è bravo di testa, ti offre più soluzioni in una partita. Ha delle caratteristiche che ogni squadra ed ogni allenatore vorrebbe avere, il Napoli ha fatto un grande colpo ed un grande acquisto”.

Maniero riflette sul Napoli

Le parole su Gattuso: “Ha fatto già un’esperienza positiva a Milano e avrebbe meritato la riconferma, cosi non è andata, a Napoli sta dimostrando che forse a Milano si sono sbagliati. Vanno riconosciuti i meriti di Rino e la sua grande passione per il calcio e la sua voglia di migliorarsi quotidianamente”.

La chiusura su Ancelotti: “Il primo anno ha fatto benissimo, poi non so cosa sia scaturito all’interno dei calciatori o con la società, al di fuori non si potrà mai sapere. Avendolo avuto mi sembra, ripeto, strano, visto che è il classico allenatore che con i suoi calciatori difficilmente ha un rapporto che non è roseo. Ho avuto la fortuna di essere allenato da lui e la sua più grande dote è di comunicare con i giocatori.”

