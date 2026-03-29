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Manifestazione degli anarchici vietata a Roma: 91 fermi preventivi
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Manifestazione degli anarchici vietata a Roma: 91 fermi preventivi

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Milano, 29 mar. (askanews) – Dalle prime ore del mattino, alcune decine di aderenti a movimenti anarchici, provenienti anche da altre province del Paese, hanno raggiunto il Parco degli Acquedotti con l’intento di tenere la manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell’esplosione del 19 marzo. L’iniziativa era stata vietata con provvedimento del Questore di Roma.

I gruppi sono stati bloccati su vari ingressi dal contingente del Reparto a cavallo della Polizia di Stato e dai reparti inquadrati delle Forze dell’Ordine, riferisce la Questura della Capitale, che precisa: 91 persone ritenute pericolose e sospette, valutati i presupposti per il fermo preventivo condivisi dal PM di turno, stante il rifiuto all’identificazione di molti di loro – alcuni dei quali travisati- sono state accompagnate negli uffici della Questura per il fotosegnalamento e l’adozione, ricorrendone i presupposti, dei fogli di via obbligatori. Le operazioni si sono svolte senza turbative per l’ordine pubblico.

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