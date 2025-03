Manifestazioni anti razzismo in centinaia città della Francia

Episodi in aumento “allarmante” nel paese.

Parigi, 22 mar. (askanews) – Migliaia di persone sono scese in strada in un centinaio di città della Francia – qui le immagini da Parigi, Marsiglia, Rennes – per un corteo antirazzismo che contesta l’estrema destra e anche il governo del presidente Emmanuel Macron. Cortei organizzati da centinaia di sindacati e associazioni locali e nazionali da tempo in coincidenza con la giornata internazionale dell’Onu per l’eliminazione della discriminazione razziale, il 21 marzo. Per la Ligue des Droits de l’Homme, gli episodi di razzismo sono in aumento “allarmante” nel paese. Soprattutto a Parigi moltissime anche le bandiere palestinesi.