Manifestazioni in diverse città d’Italia in solidarietà alla Flotilla

Roma, 2 ott. (askanews) – Sono molte le manifestazioni in sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane. Tra le principali città interessate da cortei e presidi ci sono Milano, Roma, Napoli, Torino, Livorno, Genova, Firenze, Bologna, Perugia, Catania e Palermo. A Milano un corteo ha attraversato i binari della stazione Cadorna mentre a Napoli sono stati temporaneamente occupati i binari della Stazione Centrale, così come a Pisa. A Palermo ci sono stati scontri con la polizia, che ha usato i manganelli e da video social una ragazza risulta ferita.