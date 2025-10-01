mercoledì, 1 Ottobre , 25

Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena

(Adnkronos) - Nell'Ue c'è un "consenso crescente" sull'idea...

Un’azienda su 2 non trova dipendenti, ecco dove c’è lavoro: le offerte

(Adnkronos) - La seconda parte del 2025 si...

Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo ‘studio degli studi’

(Adnkronos) - Il digiuno intermittente funziona? L'alternanza tra...

Flotilla, espulsione immediata o carcere: cosa succede agli italiani fermati

(Adnkronos) - Israele blocca le prime navi della...
manifestazioni-in-diverse-citta-d’italia-in-solidarieta-alla-flotilla
Manifestazioni in diverse città d’Italia in solidarietà alla Flotilla

Manifestazioni in diverse città d’Italia in solidarietà alla Flotilla

AttualitàManifestazioni in diverse città d’Italia in solidarietà alla Flotilla
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 ott. (askanews) – Sono molte le manifestazioni in sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati dalle forze israeliane. Tra le principali città interessate da cortei e presidi ci sono Milano, Roma, Napoli, Torino, Livorno, Genova, Firenze, Bologna, Perugia, Catania e Palermo. A Milano un corteo ha attraversato i binari della stazione Cadorna mentre a Napoli sono stati temporaneamente occupati i binari della Stazione Centrale, così come a Pisa. A Palermo ci sono stati scontri con la polizia, che ha usato i manganelli e da video social una ragazza risulta ferita.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.