Manila Gorio a Live Non è la D’Urso: “io e Pierpaolo Pretelli stavamo insieme” | Video Mediaset

Manila Gorio a Live Non è la D’Urso fa una rivelazione choc su Pierpaolo Pretelli: “ci siamo visti, abbiamo vissuto una relazione, stavamo insieme, ma l’ho rispettato perchè lui mi ha chiesto di non fare luce“. Non solo, la modella transgender e PR ha anche rivelato: “ho conosciuto Pierpaolo ad una festa del fratello di un conduttore televisivo molto famoso. Lui dopo è stato molto carino con me, abbiamo vissuto dei momenti molto carini. Tra noi c’è stata grande passione, ma aveva timore perchè sono trans“.

Ecco il video Mediaset con le dichiarazioni di Manila Gorio su Pierpaolo Pretelli a Live Non è la D’Urso.

