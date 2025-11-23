mannoia-a-camera-ardente-vanoni:-quante-risate-con-lei,-irripetibili

domenica, 23 Novembre , 25

Video NewsMannoia a camera ardente Vanoni: quante risate con lei, irripetibili
Redazione-web
Di Redazione-web

“I ricordi più divertenti li tengo per me”

Milano, 23 nov. (askanews) – “Forse morte più dolce non si poteva fare”. Così Fiorella Mannoia alla camera ardente di Ornella Vanoni, al Piccolo Teatro di Milano. La cantante ha poi ricordato le tante esibizioni con l’artista scomparsa a 91 anni, “sono stati tanti episodi, tante volte abbiamo cantato insieme, tanti palchi abbiamo condiviso e qui ci sono tanti ricordi. I ricordi più divertenti li tengo per me”. Poi le risate in camerino, tante, ma “ma sono cose che non si possono ripetere”.

