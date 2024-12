‘Mano nella mano, semper’: le nozze dell’assessora di Torino Foglietta con l’avvocata

ROMA – Abito bianco scollato e scaldacuore in pelliccia coordinato, in mano un mazzo di fiori. Il 21 dicembre si sono sposate l’assessora del comune di Torino, Chiara Foglietta, e la sua compagna, l’avvocata Sara Moiso. Ad annunciarlo è la stessa assessora sui social dove pubblica uno scatto appena dopo il sì: “Sara, da oggi mia moglie. Mano nella mano. Semper”, scrive. A celebrare il matrimonio il sindaco Stefano Lo Russo.

Chiara Foglietta, 40 anni, dottoressa di ricerca in Ingegneria biomedica e attivista Lgbtqi+, è assessora della Città di Torino con deleghe alla Transizione ecologica e digitale, politiche per l’ambiente, innovazione, mobilità e trasporti. Nel 2018 da una precedente compagna ha avuto, tramite procreazione assistita in Danimarca, un figlio che fu il primo caso in Italia di registrazione all’anagrafe di un bambino con due madri.

(Foto di Serena Bascone pubblicata su Instagram)

