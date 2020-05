Il Napoli tornerà in campo ufficialmente entro un paio di settimane circa: così non sarà per Kostas Manolas. Il calciatore greco infatti è fermo ai box per un problema fisico da smaltire. Di seguito quanto ha riportato Sky Sport.

Manolas in campo da luglio. I dettagli

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Secondo i colleghi infatti il greco non rientrerà prima della fine di giugno. Attualmente è fermo per una distrazione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia destra e il rientro non sarà fissato prima dell’inizio di luglio. Salterà quindi sicuramente la Coppa Italia e le prime partite del nuovo campionato che si disputerà a breve.

Nessun problema nella rosa per Gennaro Gattuso: può vantare di altri due centrali degni di nome come Maksimovic e Koulibaly. Già in passato hanno fatto coppia fissa quando mancava Albiol: ritroveranno splendore e affinità presto. Con la speranza che il Napoli possa ritrovare il miglior Koulibaly…

Coppa Italia, si anticipa?

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Il Governo ha ricevuto ufficialmente una richiesta da parte della Lega di Serie A per anticipare di un giorno le semifinali di Coppa Nazionale: il motivo risiede nel voler dare più tempo alle squadre di rifiatare, visto che la finale si giocherà nella stessa settimana e prima dell’inizio del campionato di Serie A. (Clicca qui per sapere tutto)

The post Manolas ai box: salterà tutto il mese di giugno. La data del rientro appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento