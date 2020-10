Manolas, assegnata all’asta la maglia di Napoli-Genoa: il progetto no profit

Quest’oggi è stata assegnata, tramite un’asta, la maglia di Kostas Manolas. Seconda asta e seconda maglia acquistata per il progetto SSC Napoli Charity: il ricavato andrà interamente a Polluce APS.

Manolas, assegnata la maglia all’asta no profit

Così come comunicato dalla società, è stata assegnata la maglia indossata da Kostas Manolas durante Napoli-Genoa. Si tratta della seconda asta stagionale che ha assegnato la SSC Napoli Maglia Gara Home 2020/2021 indossata da Kōstas Manōlas durante la gara Napoli-Genoa. Insieme all’oggetto è stato consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità.

Il progetto SSC Napoli Charity

Il ricavato dell’asta andrà a “Polluce APS”, associazione che nasce dall’incontro di due artisti ed educatori del Privato Sociale che da anni collaborano insieme negli istituti penitenziari e nei centri diurni all’interno dei quali intervengono con laboratori teatrali ed espressivi legati al reinserimento sociale degli individui coinvolti.

Polluce si occupa della diffusione e dell’esercizio di attività di promozione culturale ed educativa nell’ambito del sociale e di attività ricreative. Si propone il fine di svolgere, promuovere e sostenere attività finalizzate al supporto sociale e psicologico e/o alla riabilitazione sociale degli individui in condizioni di svantaggio. Si occupa altresì di attività riguardanti la formazione extrascolastica, laboratori formativi, progetti per la crescita interiore, produzione di eventi culturali, sociali, spettacoli, eventi multimediali, multiculturali e multidisciplinari. Interviene con programmi di formazione e di attività culturali negli istituti penitenziari, nelle comunità terapeutiche, nei centri di accoglienza migranti, nei centri di accoglienza minori, nei centri di disabilità attraverso il teatro, la musica, l’animazione sociale e i progetti di teatro-carcere inclusivo. Crea anche attività culturali nel campo teatrale, musicale e della danza tradizionale, popolare e contemporanea.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continuerà anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio, con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay, perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Dossier Press SSC Napoli Charity

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il seguente modulo online.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.

Fonte: SSC Napoli

