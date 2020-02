Manolas: “Complimenti a tutti per questa vittoria. Dobbiamo ancora migliorare in difesa”

E’ tornato in difesa per il Napoli in occasione della gara contro l’Inter in Coppa Italia. Il difensore greco dei partenopei, Kostas Manolas, si era, infatti, seduto in panchina in occasione della sconfitta contro il Lecce e la sua assenza non era passata inosservata. Al termine della vittoria contro i nerazzurri, il difensore si è fermato ai microfoni della Rai ed ha analizzato le ultime due uscite stagionali.

Le parole di Manolas

“Dopo una sconfitta pesante in casa, abbiamo fatto una grande partita. Il merito è di tutti. Abbiamo rialzato la testa con una squadra che sta lottando per lo Scudetto. Stiamo lavorando sempre per migliorare la fase difensiva. Siamo migliorati ma contro le piccole, appena subiamo, cala la concentrazione. Contro il Lecce abbiamo preso 3 gol mentre oggi abbiamo capito di saper soffrire. Finale di Coppa Italia? Al 50% perchè l’Inter verrà al Sa Paolo per fare la sua partita. Noi dobbiamo vincere anche la prossima”.

