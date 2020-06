Manolas: “Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo” | FOTO

Kostas Manolas ha festeggiato su Instagram la Coppa Italia vinta ieri a Roma, nello stadio dove in giallorosso non era mai riuscito a vincere alcun trofeo. Una sorta di frecciata proprio per i suoi ex tifosi, con cui i rapporti si sono un po’ incrinati dopo il trasferimento a Napoli. Il difensore azzurro ha scritto:

“Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo sono molto contento grazie a tutti i miei compagni lo staff. Forza Napoli”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBjZUngIlWS/”]

