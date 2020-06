Manolas, il punto sull’infortunio: salterà l’Inter e le prime di campionato

Con la ripresa della Coppa Italia e del Campionato alle porte, il Napoli deve fare i conti con i calciatori a disposizione. La prospettiva dei partenopei tutto sommato resta buona e positiva. Quando mancano 10 giorni alla ripresa, infatti, c’è un solo vero assente nelle fila dei partenopei. Il difensore Kostas Manolas continua ad essere, infatti, alle prese con un infortunio.

Manolas, il punto sull’infortunio

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti il 10 maggio con il rischio di fastidi muscolari. Dopo pochi giorni è, infatti, arrivato l’infortunio del greco che rischia di causare non poche difficoltà in vista della ripresa della stagione. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo i primi esami, Gattuso pensava di recuperarlo entro due mesi. Dall’infortunio ad oggi sono passate appena 3 settimane. Bisogna quindi attendere almeno un altro mese prima di poterlo considerare arruolabile e vederlo scendere in campo. Il calciatore salterà così la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter. Ma soprattutto salterà i primi impegni di Campionato che vedono il Napoli ancora in corsa verso la conquista di un posto nell’Europa che conta. Un’assenza che potrà essere colmata grazie al recupero di Kalidou Koulibaly.

