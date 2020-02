Manolas: “Non sarà facile questa sera. Di Lorenzo? Merita l’Europeo”

Kostas Manolas, difensore azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Sampdoria-Napoli. Ecco di seguito quanto è stato evidenziato.

Dobbiamo dare continuità nei risultati per dire che siamo guariti. Oggi è una gara importante per i passi sbagliati degli altri, speriamo di fare una buona gara. Ranieri? Ha tanta esperienza: l’ho avuto a Roma e so che sa mettere in campo bene le squadre. E’ difficile fargli gol perché sono sempre chiusi e pronti a ripartire. Di Lorenzo? Merita tutti i complimenti: ha fatto tanto in questi anni. Ora sta facendo un grande campionato: spero possa essere chiamato all’Europeo