Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha postato una foto su Instagram per festeggiare la vittoria contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. Di seguito le sue parole.

Manolas: “Vittoria importantissima su un campo molto difficile”

Vittoria importantissima su un campo difficile e 0 nella nostra porta !! Forza Napoli!

Le pagelle di Bologna-Napoli

Gli uomini di Gattuso tornano in campo per una nuova sfida di campionato e si trovano di fronte il Bologna di Mihajlovic. Successo con brivido nel finale per i partenopei che conquistano tre punti fondamentali grazie alla rete di Osimhen nel primo tempo. Di seguito le pagelle del Napoli a cura di CalcioNapoli1926.it

