Manovra 2024, Palazzo Chigi: “Sarà seria e sostenibile”

(Adnkronos) – “Clima di grande collaborazione e determinazione nella maggioranza in vista della Legge di Bilancio”, la manovra 2024. “Il ministro Giorgetti ha svolto una relazione sull’impostazione della Legge che andrà in approvazione nel prossimo Cdm di lunedì”. Lo spiega in una nota Palazzo Chigi, al termine della riunione di maggioranza con la premier Giorgia Meloni.

Quella che andrà lunedì è “una manovra seria – prosegue la nota – che, nel quadro della sostenibilità della finanza pubblica, concentrerà la sua attenzione su redditi e pensioni medio bassi, sulla famiglia e sulla sanità, in continuità con il lavoro portato avanti dal governo fin dalla precedente legge di Bilancio”.

“Più che stringere i tempi abbiamo concordato che in un momento come questo c’è bisogno di responsabilità, concretezza, serietà e la manovra sarà incentrata su questo e c’è veramente una condivisione da parte di tutta la maggioranza – dice il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del vertice di maggioranza – Rimangono i pilastri che ci siamo detti in questi giorni: famiglia, imprese, sanità, riduzione del cuneo fiscale”.

“I tempi rapidi li vedremo, nel senso che dovrà esserci naturalmente il passaggio del Parlamento, ma da questo punto di vista c’è stata una grande condivisione della sfida che abbiamo davanti, è una sfida responsabile e non possiamo perderla”, avverte Lupi.