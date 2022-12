Manovra, attesi domattina emendamenti governo e relatori

Pella: “Obiettivo chiudere esame in Commissione lunedì”

Roma, 16 dic. (askanews) – Arriveranno domani mattina gli emendamenti alla manovra del governo e dei relatori. Lo ha riferito Roberto Pella (FI), uno dei relatori al ddl di bilancio.

“Gli emendamenti del governo saranno una ventina e parallelamente noi relatori presenteremo i nostri” ha spiegato aggiungendo che le propote di modifica “sono attese tra le 10 e le 14 di domani”.

Successivamente “ci sarà un ufficio di presidenza per decidere i tempi dei subemendsamenti ed il percorso dei lavori del fine settimana”.

Parallelamente, ha spiegato ancora il relatori, “sarà avviato un dialogo con i singoli gruppi anche di opposizione con l’obiettivo di votare lunedì le proposte il più possibile condivise” e “di arrivare al voto finale in commissione nella stessa giornata” per rispettare l’impegno di arrivare in Aula nella giornata di martedì.

“Mi sembra che anche le opposizioni convergano su questo percorso” e sull’ipotesi “di arrivare alle votazioni lunedì”.

