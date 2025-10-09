giovedì, 9 Ottobre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi

(Adnkronos) - Dopo la Superluna, caccia alle stelle....

Sostenibilità, Meacci (Omnisyst): “Necessarie consapevolezza data-driven e passaporto digitale”

(Adnkronos) - Per avere successo “non esiste un'unica...

Vieri in Kings League, sarà co-presidente della squadra di Diletta Leotta

(Adnkronos) - Christian Vieri sbarca in Kings League...
manovra,-calenda-a-meloni:-decreto-energia-e-reinserire-industria-4.0
Manovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0

Manovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0

Video NewsManovra, Calenda a Meloni: decreto energia e reinserire Industria 4.0
Redazione-web
Di Redazione-web

“Credo che siano due cose fattibili”

Roma, 9 ott. (askanews) – “Chiedo ufficialmente alla Meloni di procedere con il decreto energia dove abbiamo spiegato come abbassare anzi, per la verità dimezzare, il costo per le industrie manifatturiere e di reinserire Industria 4.0 con super-iper ammortamento che ha funzionato che ha un impatto di bilancio molto diluito nel tempo. Credo che siano due cose fattibili”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, che in conferenza stampa alla Camera, assieme a Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, ha lanciato un appello alla premier su possibili interventi per la prossima legge di bilancio.Azione e il Pld, che oggi iniziano un percorso comune, attraverso le parole di Calenda, hanno chiesto alla presidente del consiglio di modificare Transizione 5.0, “ripristinando gli automatismi di Industria 4.0 con super e iper ammortamento, credito di imposta ricerca e sviluppo e formazione 4.0 ed estendendo gli incentivi anche a tecnologia green, Ia e innovazione sostenibile”. Non solo ma si punta anche a “rendere strutturale l’Ires premiale”, ha aggiunto.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.