Manovra, Calenda: con Meloni incontro molto positivo e costruttivo

“Trovata disponibilità ad approfondire proposte”

Roma, 29 nov. (askanews) – “E’ stato un incontro molto positivo, fatto nel merito dei provvedimenti”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, al termine dell’incontro con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi sulla manovra.

“Abbiamo – ha spiegato – scorso le nostre proposte. Ovviamente ci sono delle cose su cui assolutamente non siamo d’accordo e di cui non abbiamo neppure discusso come la flat tax e altre cose. Quello di cui abbiamo discusso è impresa 4.0 estesa ai beni ambientali; abbiamo discusso molto nel dettaglio l’idea di fare un tetto nazionale al costo del gas e dell’elettricità invece del credito d’imposta; la questione della sanità e in particolare dell’aumento degli stipendi per gli infermieri e un maggior supporto per circa 6 mld; abbiamo detto che va ripristinata Italia sicura; abbiamo fatto un’analisi anche del Pnrr e suggerito alcune opzioni per farlo andare più speditamente e infine abbiamo proposto di concentrare il taglio del cuneo fiscale sui giovani, insieme a un programma sttraordinario di borse di studio, e far ridiventare il reddito di cittadinanza Rei, cioè farlo gestire dai Comuni”.

“Su molte di queste cose – ha concluso – abbiamo trovato un’apertura, la disponibilità ad approfondirle. Un incontro estremamente costruttivo con persone che mi sono parse preparate. Il giudizio è molto positivo”.

continua a leggere sul sito di riferimento