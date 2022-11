Manovra, Calenda: giudizio negativo, nostre proposte da avversari

Non c’è data per incontro con Meloni, ringrazio per disponibilità

Milano, 24 nov. (askanews) – “Io ho sempre creduto che la politica sia la capacità di proporre. Il nostro giudizio sulla manovra di governo è negativo, ma abbiamo fatto delle proposte alternative che sono a saldi invariati, non con più soldi ma con un diverso uso dei soldi”. Lo ha detto il leader di Azione e del terzo polo, Carlo Calenda, a proposito dell’annunciato incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla manovra.

“Non c’è una data. E voglio anzitutto ringraziare la presidente del Consiglio per la disponibilità”, ha aggiunto Calenda a margine della presentazione del nuovo gruppo del terzo polo nel Consiglio regionale della Lombardia.

Le proposte, ha continuato, riguarderanno la sanità “che è in una condizione disastrosa, il contenimento dei costi dell’energia, attraverso un tetto nazionale al costo delle bollette e del gas, un diverso impianto vicino a quello del reddito di inclusione per il reddito di cittadinanza, il ripristino per intero di Impresa 4.0. Di queste cose parlerò con Meloni in un’ottica in cui siamo avversari ma non nemici. E quindi si discute e si propone”.

