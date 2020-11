AGI – Scrivere la manovra a quattro mani, maggioranza e opposizione: l’idea, lanciata dal vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani, era stata subito raccolta dal segretario del Pd Nicola Zingaretti e rilanciata da Silvio Berlusconi. Un modo per blindare il governo, atteso da mesi difficili fra emergenza sanitaria ed economica, e scosso a intervalli più o meno regolari dai malumori di alcuni azionisti di maggioranza, primi fra tutti Italia Viva e M5s. Che la strada fosse in salita, tuttavia, non sfuggiva a nessuno. E puntuale è arrivato l’altolà del M5s, per voce del Capo Politico, Vito Crimi: “La collaborazione delle opposizioni è fondamentale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Manovra condivisa, M5s frena i dem proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento