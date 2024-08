manovra,-dellabianca-(cdo):-da-governo-azioni-mirate-per-aziende

Per defiscalizzazione lavoro e capitalizzazione delle imprese

Rimini, 20 ago. (askanews) – “Noi ci aspettiamo da questo Governo, per le idee che ha di sviluppo e di visione positiva del lavoro e delle aziende” che “possa fare delle azioni mirate alla capitalizzazione dell’impresa, al sostegno del lavoro, quindi alla defiscalizzazione del lavoro e alla formazione agli investimenti per gestire il grande cambiamento che è dato, principalmente dall’intelligenza artificiale”. Lo ha detto il presidente della Compagnia delle Opere, Andre Dellabianca, a margine di un incontro al Meeting di Rimini.

“Quello che noi chiediamo” nella prossima Legge di bilancio “è quello che emerge dal confronto e dal lavoro quotidiano delle imprese e delle opere sociali – ha spiegato Dellabianca -. Oggi il tema del lavoro come possibilità di attrarre persone, di trattenerle necessita di un supporto economico che sia utile a favorire il più possibile che il guadagno arrivi ai lavoratori, che le condizioni di lavoro possano essere valorizzate”. Infatti “alle aziende serve un contributo, una riforma economica che possa defiscalizzare il lavoro, soprattutto per quanto riguarda gli aumenti salariali che possa favorire nuove assunzioni e trasferimenti da part-time a full time e serve anche incentivare tutti quei cambiamenti che oggi sono in atto a partire anche dagli investimenti sull’intelligenza artificiale. Oggi occorre scommettere sulle aziende, pensare che siano un fattore positivo”.