AGI – Il Governo punta a stanziare 400 milioni, in un Fondo ad hoc, per l’acquisto di vaccini anti Covid, e per farmaci destinati alla cura dei pazienti affetti dal virus. Secondo quanto prevede l’ultima bozza della manovra, per quanto riguarda l’acquisto e la distribuzione dei farmaci “il ministero della salute si avvale del Commissario per l’attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19”.

L’esecutivo inoltre ha deciso di stanziare ai musei 25 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022, questo per assicurarne il funzionamento e “tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso,

L’articolo Manovra: fondo da 400 milioni per vaccini e farmaci anti-covid proviene da Notiziedi.

