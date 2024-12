Manovra, Giorgetti: “Per Ires premiale copertura da 400 milioni”

ROMA – “Confermo la copertura dei 400 milioni ma questo non significa che gli investimenti mobilitati sono 400 milioni: è il premio che do se tu tieni le risorse in azienda e investi. La volontà del governo è quella di premiare gli investimenti, invito a valutare questo sommandolo alla Zes per il Mezzogiorno, a 4.0 che continua a funzionare, a 5.0 che auspichiamo funzionerà ancora di più”.Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, ospite di Atreju, annuncia di aver trovato le coperture per sostenere gli investimenti delle imprese. L’emendamento del governo dovrebbe arrivare tra sabato e domenica. “Vogliamo alimentare lo spirito imprenditoriale”, aggiunge.

